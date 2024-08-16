В Люберцах продолжается сбор кормов для бездомных животных

В Люберцах в местном отделении «Единой России» продолжается сбор кормов для бездомных животных, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он проходит в рамках акции «Большая помощь маленькому другу».

«На данный момент наши активисты собрали порядка 50 кг корма для собак и кошек. Помимо этого, жители Люберец приносят миски, лотки, наполнители, подушки и одеяла», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, помочь животным, оставшимся без хозяев, могут все желающие. Пункт сбора открыт до 19 августа в местном отделении партии «Единая Россия» (г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22). Телефон для справок: 8-495-503-55-36.

Благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» приурочена ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечается каждую третью субботу августа. Он был учрежден по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Это дата напоминает о трагичной судьбе кошек и собак, лишенных дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.