В Люберцах продолжается реконструкция Наташинского парка

«В Наташинском парке продолжается реконструкция. Рабочие ведут демонтаж плиточного покрытия, опор освещения, бетонных опор и малых архитектурных форм. Ведется разработка грунта механизированным и ручным способом, устройство корыта, геополотна, песчаного основания с последующим уплотнением, армирующего материала ARMAT-150, щебеночного основания, армирующей сетки, бетонного основания под плиточное покрытие, бетонного борта, подземных коммуникаций, систем освещения, электроснабжения и видеонаблюдения, бетонной ленты под металлический борт и ливневого лотка, вывоз и утилизация грунта и строительного мусора», — отметил Волков.

Он пояснил, что на текущей неделе планируется продолжить данные работы на новых участках.

В этом году на всех трех основных входах в парк появятся новые современные входные группы. Зона вокруг прудов предназначена для тихого отдыха и прогулок — здесь будут созданы новые прогулочные зоны, лодочная станция. Для обеспечения безопасности жителей, а также своевременного выполнения работ принято решение о частичном перекрытии парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.