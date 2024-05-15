В Люберцах презентовали книгу рассказов авторов-любителей с ОВЗ

В центральной библиотеке им. С. Есенина городского округа Люберцы состоялась презентация книги «Однажды в Новый год» авторов-любителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Презентация прошла при поддержке проекта «Единая страна — доступная среда». В мероприятии приняли участие депутаты округа Александр Мурашкин, местный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Дмитрий Крестинин, председатель местного отделения «Союза женщин России» Елена Верховых, а также директор библиотеки, активист женского движения Евгения Ерченкова.

«В рамках «Библионочи» в центральной библиотеке им. С. Есенина прошла презентация второго тома некоммерческой книги «Однажды в Новый год…». Она издана при поддержке международного благотворительного движения «Солнечный луч». Депутаты не остались в стороне от такого важного дела. Сборник историй «Однажды в Новый год» — это рассказы авторов-любителей с ограниченными возможностями. Иллюстрации к книге сделали профессиональные художники из России, Беларуси, Франции, Израиля, Германии. Книги не предназначены для продажи», — отметила председатель местного совета сторонников Елена Верховых.

Она подчеркнула, что 10 экземпляров поступят в библиотеки городского округа Люберцы.

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