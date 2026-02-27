сегодня в 16:53

В Люберцах поздравили труженицу тыла с 100-летием

Юбилей труженицы тыла Тамары Инешиной отметили 26 февраля в городском округе Люберцы. Глава округа Владимир Волков лично поздравил ветерана труда и передал ей поздравления от президента и губернатора Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Передал Тамаре Александровне теплые слова поздравлений от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и всех жителей городского округа. Очень приятно, что в Люберцах много долгожителей. Искренне верю, что секрет долголетия — крепкая дружная семья. От всей души желаю Тамаре Александровне крепкого здоровья, бодрости духа и только отличного настроения!» — сказал Владимир Волков.

Тамара Инешина долгие годы работала заведующей культурно-массовым отделом Люберецкого дворца культуры. За профессиональную деятельность она неоднократно была отмечена наградами.

У Тамары Александровны есть дочь, внук и пять правнучек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.