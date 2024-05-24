В Люберцах появится пешеходный мост через реку Македонку

В текущем году по многочисленным просьбам жителей городского округа Люберцы построят пешеходный мост через реку Македонку, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Еще один не менее значимый проект этого года - строительство пешеходного моста через реку Македонку. Он позволит цивилизованным образом соединить два берега и обустроить примыкающую к нему прибрежную зону. Строительство этого моста давно просили жители Малаховки, было принято решение реализовать этот проект в этом году», - отметил Волков.

Он пояснил, что сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство моста начнется после завершения проектирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.