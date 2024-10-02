В Люберцах подвели итоги конкурса «Мои родители работают в полиции»

Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» и представители Общественного совета подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Люберцы.

Участниками конкурса стали дети сотрудников полиции в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята творчески подошли к заданию, показав с помощью карандашей, кистей, акварели и бумаги значимость профессии сотрудников органов правопорядка.

Все работы получились яркими, интересными и непохожими друг на друга. Общественники отметили невероятную, искренность и любовь к родителям, выраженную в каждой работе.

По итогам конкурса жюри выбрали по одной работе в каждой возрастной категории, победителями признаны: Ксения Пинчук (13 лет), Олег Дворкин (11 лет), Алиса Кулакова (7 лет).

Работы детей будут направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в следующем этапе конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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