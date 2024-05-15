В Люберцах подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве с китайским Хэншуем

В целях развития экономики, промышленности и торговых отношений в Люберцах был подписан меморандум о дружественных обменах и сотрудничестве между городом Хэншуй провинции Хэбэй КНР и городским округом Люберцы, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Делегация из Хэншуя с рабочим визитом посетила Люберцы. В составе представительства — руководители крупных предприятий провинции, муниципалитетов. Сегодня в Московской области — благоприятный инвестиционный климат, динамично развивается и наш муниципалитет. Люберцы — это центр транспортной логистики Московского региона, в округе — развитая транспортная инфраструктура и дорожная сеть», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в округе функционируют более 23 тыс. хозяйствующих субъектов различных отраслей, расположено много крупных промышленных и научных предприятий с инновационным подходом.

В Люберцах действует целый ряд мер поддержки для системообразующих предприятий.

«Благодарен коллегам из Китая за интерес к нашему округу, искренне надеюсь на продуктивное и долгосрочное сотрудничество», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.