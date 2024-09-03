В Люберцах почтили память жертв теракта в Беслане

Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков посетил памятный митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он прошел на территории школы № 52 в Малаховке, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Двадцать лет назад в Беслане произошел один из самых жестоких терактов XXI века. Тогда от рук нелюдей погибли 334 человека. 186 из них — дети. Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, почтили память погибших в страшной трагедии. Пока мы помним, мы можем противостоять этому злу», — сказал Владимир Волков.

Глава отметил, что сегодня во всех образовательных учреждениях округа проходят тематические классные часы, уроки памяти, митинги. Школьники и учителя возлагают цветы к уголкам памяти бесланской трагедии.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. 3 сентября — день траура по всем жертвам терактов, а также по тем, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций.

Каждый год в этот день ровно в 13:05 (время детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетает 334 белых шарика, которые символизируют души погибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра.

В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в ходе террористических актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.