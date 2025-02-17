В Люберцах почтили память воинов-интернационалистов

В городском округе Люберцы почтили память воинов-интернационалистов. Представители администрации городского округа, общественных организаций, политических партий, участники СВО, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, жители Люберец возложили цветы к памятнику «Вертолет», сообщает пресс-служба администрации округа.

Минутой молчания почтили участники митинга память павших воинов.

Перед собравшимися выступила председатель люберецкого отделения Московской областной общественной организации семей погибших в Афганистане и других локальных войнах Нина Мелешко. Ее сын, Павел Мелешко, погиб в Чечне 10 августа 2001 года. Она выразила полную уверенность в том, что сегодняшние мальчишки, не задумываясь, если это потребуется, встанут на защиту своей страны. Как это делают участники спецоперации, как это сделал когда-то ее сын.

В памятном митинге также приняла участие муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Евгения Ерченкова.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских военных пересекла границу, завершив вывод войск из Афганистана. С тех пор 15 февраля отмечается в России как официальная памятная дата в честь воинов-интернационалистов, которые с честью выполняли свой долг за пределами родной страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.