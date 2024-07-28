В Люберцах почтили память невинно погибших детей от военной агрессии киевского режима

У памятника «Дети войны» в городском округе Люберцы по инициативе комитета семей воинов Отечества и участников СВО состоялся митинг, на котором почтили память невинно погибших детей от военной агрессии киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«С 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли более 300 детей. Нацисты бьют вглубь нашей страны, целенаправленно по больницам, жилым домам, школам. Чужих детей не бывает, и Люберцы скорбят со всей страной. Спасибо бойцам, которые в эти дни в зоне СВО продолжают освобождать нашу землю от врага ради жизни каждого ребёнка», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что наша общая задача — продолжать заботиться о семьях защитников.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Дата была установлена 11 июля 2022 года указом главы республики Дениса Пушилина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

