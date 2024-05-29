В Люберцах почти 3 тыс. неэнергоэффективных светильников заменят на светодиодные

В текущем году в городском округе Люберцы планируют заменить почти 3 тысячи неэнергоэффективных светильников на светодиодные, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«До конца года во дворах и вдоль дорог заменят 2941 неэнергоэффективный светильник на светодиодные, в городе Люберцы — 1542 штуки, в Краскове — 423, в Октябрьском — 173, в Томилине — 803. Установят 28 шкафов управления наружным освещением», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что в рамках проекта «Светлый город» в 2024 году на территории городского округа Люберцы до конца лета планируется строительство линий наружного освещения по трем адресам: Люберцы, улицы Льва Толстого, 7к3 и 8 Марта, 38,40,42, а также Красково, улица Вокзальная, вдоль домов 28,30,32,34. Планируется установка 13 опор и протяжка 380 метров самонесущего изолированного провода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.