В Люберцах по просьбам жителей построили восемь тротуаров

С начала текущего года по просьбам жителей в городском округе Люберцы построили восемь участков тротуаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Учитывая обращения граждан, которые были получены через соцсети, во время встреч в формате выездных администраций и личного приема с начала года в округе были созданы восемь участков тротуаров общей площадью более 3 тысяч квадратных метров», — глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что новые тротуары создали на улице КСЗ в поселке Красково, они обеспечат безопасное передвижение учеников до новой школы. Обустроил тротуар на улице Старый двор в Октябрьском. Он обеспечивает комфортное передвижение людей к новому разноуровневому пешеходному переходу над трассой М-5 «Урал».

«Кроме того, новые тротуары появились на проезде между Октябрьским проспектом и улицей Кирова, у магазина «Пятерочка» на улице 3-е Почтовое отделение, на центральном проезде в поселке Калинина, на улице Ленина, в деревне Мотяково (проезд к ЖК «Кореневский форт 2» и СНТ «Ветеран»). Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов к гимназии № 46 в Малаховке обустроили тротуар на улице Грибоедова и Красноармейском проезде», — добавил Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.