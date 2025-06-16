В Люберцах по 13 адресам завершили работы по комплексному благоустройству дворов

«Продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Люберцы. На сегодня работы завершены на 13 объектах. Это дворы в Малаховке, Октябрьском, Томилине, Люберцах, Дзержинском», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Он добавил, что в настоящее время подрядные организации ведут работы по девяти адресам: в Люберцах на 3-ем Почтовом отделении и на ул. Парковая, в Малаховке на улице Дачная и на Быковском шоссе, в поселке Томилино на улице Пионерская и в микрорайоне Птицефабрика, в поселке Красково на улицах Школьная, Федянина и 2-я Заводская.

Всего в 2025 году в городском округе запланировано благоустройство 30 дворовых территорий. С полным перечнем адресов, где будут проведены работы, можно познакомиться на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.