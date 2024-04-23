В Люберцах планируют высадить более 230 тыс однолетних цветов

В текущем году в городском округе Люберцы планируют высадить на клумбах и в вазонах более 230 тыс. цветов, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В 2024 году в городском округе Люберцы озеленители выполнят цветочное оформление на 42 клумбах и 63 вазонах. Площадь клумб составит более 3,6 тыс. квадратных метров. Всего планируется высадить более 230 тыс. цветов, из них на клумбы — более 225 тыс., в вазоны — 5 тысяч», — отметил Волков.

Он пояснил, что высадка однолетних цветов начнется 15 мая.

«Наш округ украсят цинерарии, бегонии, колеусы, тагетесы, пеларгонии, петунии, настурции, георгины, флоксы, капуста декоративная, гвоздики китайские, декоративный подсолнечник, лен крупноцветковый, примула, очиток, пампасная трава, осока бронзовая, ковыль Стипа, ячмень гривастый и много других прекрасных цветов», — отметил Волков.

Он добавил, что с 1 октября начнется высадка луковичных растений, их планируется более 125,5 тыс. тюльпанов «Триумф», «Дарвин гибрид» и «Махровые».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.