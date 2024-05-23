В Люберцах планируют построить пешеходный мост через озеро Черное

В городском округе Люберцы планируют построить пешеходны мост через озеро Черное, сообщает пресс-служба комитета по конкруентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, строительству пешеходного моста через озеро Черное в г. о. Люберцы», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, строительству пешеходного моста через озеро Черное в г. о. Люберцы».

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.