В Люберцах планируют благоустроить парк культуры и отдыха в 2025 году

В округе Люберцы в следующем году планируют благоустроить парк культуры и отдыха «Наташинский парк», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на 3 этап выполнения работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Наташинский парк» в Люберцах», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова (3 этап)». Планируется в рамках проведения закупки установка малых архитектурных форм, озеленение, устройство покрытий, окраска ограждений и т. д.

Выполнение работ в рамках данной закупки планируется провести и завершить в 2025 году.



В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.