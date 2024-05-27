В Люберцах отремонтировали 7 участков дорог протяженностью более 5,5 км

С начала сезона в городском округе Люберцы из десяти дорог, запланированных в первую волну, работы завершили на семи дорогах, их протяженность составила более 5,5 км, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Завершается ремонт дороги в ЖК „Малое Павлино“ в деревне Марусино. Этот участок жители выбрали сами голосованием на портале „Добродел“. Здесь обновили тротуар и покрытие на дороге протяженностью свыше 1 км. Всего до середины июня планируем отремонтировать 10 участков муниципальных дорог общей протяженностью более 8 км — работы завершены уже по семи адресам — это более 5,5 км. Специалисты идут в графике. Также будут приведены в порядок 5 участков региональной сети», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что с полным перечнем ремонта можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.