В Люберцах открыли прием заявок на конкурс красоты

В городском округе Люберцы дан старт конкурсу красоты «Люберецкая краса 2024». Подать заявку для участия в нем можно до 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами его являются Люберецкое отделение МОРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», администрация муниципалитета.

Принять участие могут девушки от 16 до 23 лет, которые учатся или живут на территории муниципалитета с естественной красотой, без пластической коррекции, без вредных привычек, без татуировок на открытых частях тела, не замужем, не имеющие детей, без судимости. Финал конкурса пройдет 8 декабря.

Конкурс проводится в три этапа: подача заявок, отборочный, финал.

В финале участниц ждут следующие конкурсные задания: «Мой стиль», «Мое хобби», «Мой мир», «Мое дарование», «Истинная леди».

Главный приз: «Люберецкая Краса — 2024», специальные призы: «Мисс Стиль 2024», «Мисс Золотые ручки 2024», «Мисс Золотое сердце 2024», «Мисс Дарование 2024», «Мисс Грация 2024», «Мисс Очарование 2024», «Мисс Изящество 2024», «Мисс Сияние 2024», «Мисс Оригинальность 2024».

Подать заявку можно по ссылке.

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