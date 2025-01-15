В Люберцах открыли «Парту Героя» в память о погибшем в Чечне Павле Мелешко

В гимназии № 24 Люберец состоялось торжественное открытие Парты Героя в честь Павла Мелешко, героически погибшего в 2001 году при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

На мероприятии присутствовала мама героя — Нина Мелешко, которая возглавляет люберецкое отделение Московской областной общественной организации семей, погибших в Афганистане и других локальных войнах, депутаты Московской областной Думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско, депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы, а также муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Евгения Ерченкова.

«Мелешко Павел Валентинович окончил эту гимназию в 1993 году. В 2000 году его призвали на службу в Вооруженные силы РФ. В составе 242-го гвардейского полка федеральных сил он был направлен в г. Грозный для участия в антитеррористической операции. 10 августа 2001 года Павел погиб при выполнении боевого задания в составе резведывательно-поисковой группы в Андреевской долине. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, награжден Орденом Мужества посмертно. Сегодня мы в присутствии мамы Павла и учащихся гимназии открыли парту, которая носит имя настоящего мужчины, героя, защитника Отечества. На таких, как Павел должна равняться наша молодtжь», — сказал депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско.

Право первой сесть за «Парту Героя» предоставили ученице 11 «О» гимназии № 24 Екатерине Демидовой.

«Я считаю, что очень важно проводить такие патриотические мероприятия. Ведь кто, если не мы, будет хранить память о наших героях на долгие годы? Учась в этой школе, мы понимаем, что нет ничего важнее нашей жизни и нашей Родины. Это, безусловно, помогает нам в будущем: в выборе профессии и жизненного пути. Наша школа проводит такие мероприятия, как открытые уроки, посвящtнные Великой Отечественной войне, а также войнам в Чечне и Афганистане. Мы организуем масштабные мероприятия и линейки, приуроченные к 9 мая, и я всегда принимаю в них участие. Кроме того, на уроках истории нам часто рассказывают о таких важных событиях и памятных датах», — поделилась школьница.

В марте 2016 года на фасаде гимназии, где учился Павел Мелешко, была установлена мемориальная доска в память о герое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.