В Люберцах открыли Парту Героя в память о погибшем на СВО военнослужащем

В корпусе гимназии № 5 городского округа Люберцы открыли Парту Героя в память о Дмитрии Стукалине, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«В торжественной обстановке открыли сегодня Парту Героя в корпусе гимназии № 5 на улице Южная. Парта посвящена нашему земляку, бывшему ученику гимназии Дмитрию Стукалину.

С родственниками павшего героя, супругой и детьми, а также школьниками и депутатами почтили его память минутой молчания. Семья рассказала о боевом пути Дмитрия Александровича — в 2023 году он добровольцем отправился на СВО, погиб в августе этого года под Курском. Все 1,5 года служил связистом, участвовал в боях. Награжден множеством медалей; орденом Мужества — посмертно. Был смелым, честным, самоотверженным человеком. Любящим сыном, мужем и отцом», — рассказал председатель Совета депутатов в Люберцах Владимир Ружицкий.

Право учиться за Партой Дмитрия Стукалина получат лучшие гимназисты. Первыми сели за нее сын и дочь героя — они учатся в 1-м и 3-ем классах.

«В Люберцах открыто свыше 20 памятных Парт. Каждая — несет историю подвига, стойкости и несгибаемой воли. Вечная Слава героям! Низкий поклон до земли», — добавил Ружицкий.

Отметим, что в открытии также приняли участие представители госфонда «Защитники Отечества» и фонда «Домашний очаг».

Напомним, что ранее актив «Единой России» из Люберец открыл сбор гуманитарной помощи для военнослужащих к Новому году. Пункты приема открыты по двум адресам: улица Кирова, д. 22 в Люберцах и улица Ленина, д. 9 в Дзержинском. Передать гумпомощь можно с 10.00 до 17.00 в будние дни. Все детали можно уточнить по номер: +7 495 503 55 36.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.