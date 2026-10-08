В Люберцах открыли «Парту Героя» в честь военного хирурга Нины Граевской

Нина Даниловна Граевская — один из основоположников спортивной медицины в России. В годы Великой Отечественной войны она прошла путь от передовой до Берлина, а после Победы посвятила себя науке и подготовке специалистов.

В открытии парты участвовали депутат Мособлдумы Лидия Антонова, председатель окружного совета депутатов Петр Ульянов, депутат совета Евгения Ерченкова, члены люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО, преподаватели и студенты.

С началом войны Граевская, студентка медицинского института, ушла на фронт и стала хирургом особой роты медицинского усиления. В передвижной палатке-машине работали два хирурга, три медсестры и санитарка. Подразделение перебрасывали от передовой в тыл и обратно. Вместе с 1-м Белорусским фронтом она дошла до Берлина. Ее наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

После войны Граевская защитила докторскую диссертацию, написала более 280 научных работ, подготовила более 40 докторов и кандидатов наук. Свыше 30 ее работ перевели на иностранные языки. До последних дней она возглавляла кафедру спортивной медицины Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), ставшей одним из главных мест ее профессиональной жизни.

«Человек прошел фронт, занимался наукой, педагогикой и фактически помог создать новое направление — спортивную медицину. И самое важное — ее работа нужна людям и сегодня», — отметила Лидия Антонова.

Первым за парту сел студент третьего курса МГАФК Артем Коренченко. Его специальность связана с физической реабилитацией.

Проект «Парта Героя» знакомит детей и молодежь с историей страны через судьбы людей. Школьники и студенты колледжей и вузов изучают биографии героев и исследуют их жизненный путь. Теперь память о Граевской будут сохранять новые поколения студентов академии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.