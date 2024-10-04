В Люберцах открыли новый благоустроенный сквер

«Ранее объект стоял в госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год, но благодаря поддержке губернатора нам удалось передвинуть сроки реализации на текущий год. Концепцию и наполнение зоны отдыха жители выбирали сами: мы проводили несколько встреч для обсуждения», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что сквер получился уютным и функциональным.

«Оборудованы детские игровые и спортивная площадки, комфортная прогулочная и зона ожидания, а также сцена для проведения мероприятий. Уверен, это место станет новой точкой притяжения жителей не только поселка, но и всего округа», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.