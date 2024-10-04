В Люберцах открыли новый благоустроенный сквер
Фото - © администрация г.о. Люберцы
В поселке Октябрьском городского округа Люберцы вблизи школы № 54 торжественно открыли благоустроенный сквер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Ранее объект стоял в госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год, но благодаря поддержке губернатора нам удалось передвинуть сроки реализации на текущий год. Концепцию и наполнение зоны отдыха жители выбирали сами: мы проводили несколько встреч для обсуждения», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.
Он подчеркнул, что сквер получился уютным и функциональным.
«Оборудованы детские игровые и спортивная площадки, комфортная прогулочная и зона ожидания, а также сцена для проведения мероприятий. Уверен, это место станет новой точкой притяжения жителей не только поселка, но и всего округа», — добавил Волков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.