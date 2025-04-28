В Люберцах определили победителей вокального конкурса «Единой России» «Наследники Победы»

«Вокальный конкурс „Наследники Победы“ в этом году проводился в Люберцах в 10-й раз. И знаково, что в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, объявленный президентом России, при поддержке партии „Единая Россия“ он сменил статус окружного на всероссийский. Участие в конкурсе приняли почти 250 человек — рекордное количество заявок. Это представители Подмосковья, Москвы, Калининграда, Липецка, Твери, Ростовской области и других регионов», — рассказал глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

Обладателями Гран-при конкурса стали Полина Пономарева и Матвей Яицкий. Специальные призы от спонсоров получили: трио «ШокоLad», Алиса Винникова, Нина Виттория Онорато, Татьяна Таипова, Татьяна Бабкина и Ариана Мелехина.

«Хочется отметить 9-летнюю Ариану Мелехину из Липецка. Это настоящий боец. Имея врожденное тяжелое заболевание, она мужественно сражалась за победу в конкурсе. И когда, казалось, организм дал сбой, она собралась с силами и вышла на сцену», — отметил Дмитрий Дениско.

Ариане депутат Мособлдумы вручил специальный приз «За силу духа и волю к победе» — портативное электронное пианино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.