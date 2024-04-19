В Люберцах определили победителей фестиваля школьных музеев «Мы помним!»

Фестиваль проводится при поддержке администрации муниципалитета, депутата Мособлдумы от «Единой России» Дмитрия Дениско, а также куратора школьных музеев округа, председателя общественной организации «Дети войны Память» Ольги Поликарповой. В 2024 году фестиваль проводится с 15 апреля по 10 мая.

«В фестивале приняли участие музеи из 11 учебных заведений Люберец и 1 из Раменского. В номинации «Лучшая экспозиционно-выставочная деятельность военно-патриотической направленности» лауреатом I степени стал музей школы № 28 Люберец. В номинации «Уникальный экспонат» — лауреат I степени — Кадетская школа. В номинации «Лучший экскурсовод» в 1 возрастной группе (11-14 лет) победили школа № 28 и школа № 35 из г. о. Раменское, во 2 возрастной группе (15-17 лет) лауреатом I степени стал экскурсовод гимназии № 44», — отметил Волков.

Он добавил, что участникам фестиваля были вручены и специальные призы: «Прорыв года», «За активную деятельность в сфере музейного дела», «Эффектное оформление музея» и «За подробное раскрытие исторической личности» — наградами стали сертификаты на посещение экскурсий в Люберецком краеведческом музее.

«Фестиваль школьных музеев «Мы помним!» традиционно проводится в преддверии нашего главного праздника — Дня Победы. Благодаря таким фестивалям юные люберчане не только узнали о подвигах своих земляков в годы Великой Отечественной войны, но и получили опыт работы в музее. Дорогие наши юные патриоты! Поздравляю победителей и призеров фестиваля! Сохраняя историческую память, мы сохраняем память о своих предках. Нельзя допустить попыток преуменьшить вклад российского солдата в Великую Победу. Бережно храните историю Отечества и не дайте ее никому переписать», — сказал Дениско.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».