В Люберцах определили 4 учителей, которые получат грант главы в 250 тыс рублей

В городском округе Люберцы определили получателей гранта главы муниципалитета. Ими стали четыре учителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для привлечения новых педагогов в округе предусмотрены различные меры поддержки: предоставление служебного жилья, в первоочередном порядке места для детей педагогов в детсаду, частичная оплата путевок в санатории, дома отдыха.

С 1 сентября этого года предусмотрена новая мера — грант главы в размере 250 тыс. рублей для учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, которые пройдут соответствующий конкурсный отбор.

В округе провели конкурсный отбор учителей на получение гранта главы. Четыре учителя достойно представили свой опыт и достижения. В соответствии с положением о гранте учителя-победители должны будут показать успешные результаты деятельности на протяжении не менее 3 лет.

Конкурс будет проводиться ежегодно в сентябре, в нем могут принять участие учителя, вновь прибывшие в систему, имеющие высокие показатели качества образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.