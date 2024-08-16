в Люберцах обустроили 27 дворовых территорий

В рамках годовой программы проведены работы по благоустройству 8 территорий на территории города Люберцы:

ул. Шевлякова д. 17, Урицкого д. 10а;

ул. Лорха, д. 3, 4, 5, 5А, 7Б;

ул. Попова, д. 24/1 — ул. Побратимов, д. 11;

ул. Урицкого, д. 29;

ул. Юбилейная, д. 7А, 7Б;

ул. Юбилейная, д. 9, 10, 11, 12;

ул. Космонавтов, д. 23, 25;

ул. Школьная, д. 1А, 3, 8.

Еще 19 обновили на территории городского округа:

р. п. Малаховка, ул. Константинова, д. 37;

р. п. Малаховка, ул. Калинина, д. 29/12, 29/4;

р. п. Малаховка, ул. Красина, д. 12, 12/1;

р. п. Малаховка, ул. Красная Змеевка, д. 12, 12А;

р. п. Малаховка, ул. Пушкина, д. 24;

р. п. Малаховка, ул. Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г;

р. п. Малаховка, ш. Быковское, д. 11, 13;

р. п. Малаховка, ш. Большое Кореневское, д. 17;

р. п. Малаховка, ул. Быковское шоссе, д. 15;

р. п. Малаховка, ул. Пионерская д. 11, ул. Шоссейная, д. 27;

р. п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 6;

д. п. Красково, ул. Некрасова, д. 6, 8, 10, 12, ул. Лорха, д. 9;

д. п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 81;

д. п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 24, 26;

д. п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 92, 94, ул. поселок КСЗ, д. 13, 14;

р. п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9Ак4, 9Ак5, 9А/2, 9Б, 9/2;

р. п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 34;

р. п.Томилино, ул. Пионерская, д. 14, 18;

р. п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9Ак6, 9Ак7.

В рамках программы в 2023 году уже обновили 27 дворовых территорий. До 30 августа 2024 года на портале госуслуг проходит опрос по теме благоустройства придомовых территорий. На сайте можно сделать выбор наиболее предпочтительных элементов благоустройства в своем дворе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.