В Люберцах объявлен конкурс на благоустройство парка

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории Летнего парка в городском округе Люберцы. В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству территории Летнего парка по адресу: р. п. Малаховка, ул. Театральный проезд, 1», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«В ходе выполнения работ в 2024 году планируется провести подготовительные и демонтажные работы, а в 2025 завершить выполнение всех работ (инженерные сети, малые архитектурные формы, покрытия и сооружения)», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.