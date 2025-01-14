В Люберцах назвали шесть мест для крещенских купаний

В городском округе Люберцы ведется подготовка мест для крещенских купаний, в этом году их будет шесть, они начнут работу 18 января с 21:00, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В ночь с 18 на 19 января крещенские купания будут организованы с 21:00 до 19 января 4:00 на Наташинских прудах (ул. Митрофанова, 23), Кореневском карьере (Красково, ул. Железнодорожная), возле Свято-Троицкого храма (Октябрьский, ул. Ленина, 51), на пруду базы отдыха «Русская рыбалка» (Островцы, ул. Подмосковная, 1А), на территории церкви Рождества пресвятой Богородицы (В. Мячково, ул. Центральная, 100А) и на карьере ЛГОК (Дзержинский, ул. Угрешская, напротив д. 26)», — отметил Волков.

Он пояснил, что толщина льда на водоемах не превышает 5-7 см, поэтому крещенские купания будут организованы либо с берега, либо в специальных купелях.

«Все места оборудуют комфортными подходами, навигацией для движения людей, туалетами, теплыми местами для переодевания, горячим чаем, а также парковочными местами», — уточнил Владимир Волков.

Глава Люберец добавил, что за безопасностью во время проведения крещенских купаний будут следить дружинники, сотрудники Люберецкого УМВД, МЧС и медики.

«Уважаемые люберчане! Не выходите на лед самостоятельно! Не окунайтесь в местах, где нет представителей служб спасения и медицинских работников! Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.