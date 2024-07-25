В Люберцах «Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребенка в школу»

В городском округе Люберцы стартовала традиционная акция «Единой России» «Собери ребенка в школу», в рамках которой партийцы соберут и передадут школьные принадлежности нуждающимся. Об этом сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии Владимир Волков.

«В нашем округе пункт сбора школьных принадлежностей традиционно расположился в местном отделении партии по адресу: ул. Кирова, 22. Помощь в подготовке к новому учебному году может включать школьную канцелярию, рюкзаки, наборы для творчества, а также школьную форму и обувь, спортивный инвентарь. Партийцы передадут собранные вещи нуждающимся семьям», — сказал Волков.

Он подчеркнул, что в текущем году акция будет проходить в два этапа. До 9 августа партийцы будут активно собирать принадлежности, а с 12 августа начнут выдавать наборы нуждающимся семьям.

Оставить заявку семьи могут по номеру: +7 (495) 503 55 36 или, обратившись в местную общественную приемную «Единой России». Она открыта во вторник и четверг с 10:00 до 17:00. Каждый может помочь детям и принести школьные принадлежности в местную приемную.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.