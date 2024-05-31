В Люберцах для детей бойцов СВО провели экскурсию на кондитерской фабрике

Активисты «Единой России» городского округа Люберцы организовали экскурсию на кондитерскую фабрику «Волшебница» в поселке Малаховка для детей мобилизованных и активистов «Молодой Гвардии Единой России», сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей при поддержке партийного проекта «Крепкая семья».

«В преддверии Международного дня защиты детей наши активисты организовали интересную экскурсию для детей мобилизованных и молодогвардейцев. Ребята ознакомились с тонкостями производства шоколадных плиток, сами изготовили кондитерские изделия и продегустировали различные сорта шоколада», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии Владимир Волков.

Он добавил, что данное производство открыто с 1997 года. Сейчас здесь ежедневно выпускают несколько тонн шоколада, продукция насчитывает более 200 наименований.

Ежегодно во всем мире 1 июня отмечается Международный день детей. Он был учрежден в 1949 году в Париже. Главная цель данного дня — привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.