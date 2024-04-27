В Люберцах депутат Мособлдумы передал в зону СВО дроны «Пиранья»

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско передал ветеранам СВО из городского округа Люберцы три дрона «Пиранья». В ближайшее время они будут переправлены на передовую, говорится на сайте администрации муниципалитета.

«Обращение люберецких ветеранов СВО добровольческого формирования «Барс» Виктора Исаева и Павла Руднева об оказании гумпомощи фронту сразу взяли в работу. Острой необходимостью для выполнения боевых задач на передовой сейчас являются дроны «Пиранья». Закупили три штуки, передали Виктору и Павлу. Они регулярно собирают посылки своим сослуживцам и отвозят их за ленточку», — отметил Дениско.

Он подчеркнул, что специальная военная операция идет, помощь фронту нужна как никогда. Каждый может внести свой вклад в победу.

Жители Люберец могут передать гумпомощь в общественную приемную «Единой России» (улица Кирова, дом № 22, телефон: +7 (485) 503-55-36, а также в центр поддержки участников СВО и их семей (Октябрьский проспект, д. 120, к. 3, телефон: +7 909 640-50-50)).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.