В Люберцах демонтировали палатку, где продавали алкоголь в ночное время

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско рассказал, что в городском округе Люберцы демонтировали незаконный торговый объект, где в ночное время торговали алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он с депутатом городского округа Люберцы Сергеем Непомнящим проконтролировал снос данного торгового объекта на улице Южной.

«Торговля должна быть законной и цивилизованной! С 2022 года местные жители просили демонтировать эту палатку, где, по их словам, в ночное время торговали алкоголем. Депутаты за содействием обратились в администрацию муниципалитета, проблему решили оперативно. До конца текущей недели торговый объект будет демонтирован», — сказал Дениско.

Он добавил, в 2024 году на территории округа снесено порядка 50 незаконных нестационарных торговых объектов.

«Эта работа ведется постоянно. В том числе выявлять нарушителей закона помогают жители», — резюмировал Дениско.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.