В Люберцах дали старт субботнику по благоустройству воинских захоронений

Представители «Единой России» совместно с активом «МГЕР» Люберец провели уборку территории у мемориала «Братская могила советских воинов», рассказал глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

«Сегодня, в Международный день памятников и исторических мест, партийный актив «Единой России» совместно с представителями «МГЕР» Люберец дали старт всероссийскому субботнику по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, который продлится до 22 июня.

Молодогвардейцы привели в порядок территорию у мемориала «Братская могила советских воинов», а также очистили от пыли и грязи сам памятник», — отметил Владимир Волков.

Он подчеркнул, что в рамках акции представители «МГЕР» и молодёжных организаций округа проведут субботники на территории тридцати памятных мест.

«Благодарю ребят за неравнодушие! Наш долг — хранить память о героях, бережно относиться к духовному и культурному наследию страны», — сказал Владимир Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.