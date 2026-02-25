сегодня в 15:57

В Люберцах более 85 тысяч человек посетили катки с начала зимы

Более 85 840 жителей и гостей городского округа Люберцы посетили три катка с искусственным льдом с начала зимы. Площадки работают с 1 декабря на стадионе «Орбита», в Наташинском парке и на улице Звуковая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ледовые площадки открылись 1 декабря. Для посетителей оборудованы теплые раздевалки и пункты проката коньков. Катки особенно востребованы в дни школьных каникул.

«На всех локациях есть теплые раздевалки, работают пункты проката коньков. Катки пользуются большой популярностью у жителей и гостей округа, особенно – в дни школьных каникул», — сообщил руководитель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

Самым посещаемым стал каток в Наташинском парке — 35 771 человек. Центральный каток посетили 25 908 человек, каток на стадионе «Орбита» — 24 163 человека. Все площадки работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Кроме того, в округе залиты катки на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.