В Люберцах более 5,3 тыс выпускников 9 и 11 классов примут участие в ГИА

Более 5,3 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов школ городского округа Люберцы в конце учебного года будут сдавать государственный итоговый экзамен (ГИА). Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В конце мая завершается учебный год. Для выпускников 9 и 11 классов это период государственной итоговой аттестации (ГИА). В 2024 году ГИА-9 пройдет с 21 мая по 2 июля, в ней примет участие 3 923 человека. В проведении ГИА-9 будет работать 29 пунктов, из них 4 — на дому. ГИА-11 пройдет с 23 мая по 1 июля для 1473 человек. Для проведения ГИА-11 будут организованы 10 пунктов. При проведении ЕГЭ в пунктах будут задействованы 584 сотрудника, для ОГЭ — 1 300», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что все ППЭ оборудованы видеонаблюдением онлайн и оффлайн, стационарными и ручными металлоискателями, блокираторами сотовой связи, оборудованием для печати и сканирования контрольных измерительных материалов в аудиториях.

ГИА — сдача обязательных экзаменов, подтверждающих завершение освоения основных образовательных программ основного и среднего общего образования. ГИА включает в себя следующие формы экзаменов: ОГЭ — экзамен за 9 лет обучения, ЕГЭ — экзамен за 11 лет обучения.

Для определенных категорий детей (инвалидов, отбывающих заключение в местах лишения свободы и других категорий) вместо ОГЭ и ЕГЭ проводятся государственные выпускные экзамены ГВЭ-9 и ГВЭ-11, соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.