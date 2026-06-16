В Люберцах благоустроят Кореневский карьер до конца года

Благоустройство Кореневского карьера продолжается в городском округе Люберцы. Подрядчик монтирует сваи для экотропы и прокладывает инженерные сети, завершить работы планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории карьера завершается монтаж свай для будущей экотропы. Также ведется разработка траншей под прокладку систем электро- и водоснабжения.

Преображение зоны отдыха проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках народной программы партии «Единая Россия». Решения по проекту принимались совместно с жителями в формате соучаствующего проектирования.

«После завершения благоустройства на территории главного пляжа появятся комфортная зона отдыха у воды, спортивная площадка и детская игровая зона. Павильоны с медпунктом, прокатом инвентаря, охраной. Также будет оборудована вышка для спасателей. В заболоченной части карьера будет обустроен экомаршрут с зоной наблюдения за живой природой и водные сады», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

Он уточнил, что пляжная зона останется доступной для отдыха в летний период, несмотря на строительные работы.

Кроме того, в 2026 году в Люберцах планируют завершить благоустройство Летнего и Центрального парков, а также вторую очередь лесопарка «Лесная опушка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.