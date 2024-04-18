В Люберцах 500 кг гумпомощи отправили спортсмены жителям Оренбургской области

Более 500 кг гуманитарной помощи собрали спортсмены городского округа Люберцы для жителей Оренбургской области, пострадавших от наводнения, поделился глава муниципалитета Владимир Волков.

«Инициатором сбора выступила администрация Люберец совместно с федерацией бокса России. Акцию активно поддержала организация РОО «Росмолспорт МО», объединяющая все спортивные федерации Люберец», — отметил Владимир Волков.

Груз отправлен в центральный пункт сбора в Москве, откуда его доставят в Оренбург.

Жители Люберец также могут помочь пострадавшим от наводнения.

«До 21 апреля включительно во Дворце спорта «Триумф» будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. Принимаются продукты питания, средства личной гигиены, детские вещи, подгузники, посуда, одежда», — заключил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.