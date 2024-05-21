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В Люберцах 26 мая пройдет пасхальный фестиваль «От древности до современности»

Жителей и гостей городского округа Люберцы 26 мая приглашают на III пасхальный фестиваль Подольской епархии «От древности до современности». Он состоится в парке культуры и отдыха, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

26 мая в Центральном парке культуры и отдыха (Люберцы, Октябрьский проспект, 226) состоится III пасхальный фестиваль Подольской епархии «От древности до современности».

Гостей ждет разнообразная программа — хоровой фестиваль, спектакль «Талифа куми», выставки, музыкальные выступления, гулянья, площадки с различными активностями и полевой кухней. Начало мероприятия в 12:00. Все площадки будут работать бесплатно.

Завершится фестиваль традиционным Пасхальным балом, который пройдет с 16:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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