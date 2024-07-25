В Люберцах 26 июля приступят к санитарной очистке Новокрасковского карьера

«С 26 июля на Новокрасковском карьере начнутся работы по санитарной очистке водной глади от сорной растительности и накопившихся отходов. Подрядчиком для проведения работ будет привлечена специальная техника (экскаватор-амфибия). Площадь карьера — более 15 га. Его очистку планируется завершить до конца августа», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Работы на водных объектах ведутся в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». В 2024 году уже проведена очистка Большого Красковского карьера, Томилинского пруда на улице Шевченко, Ухтомского пруда. В рамках всероссийской акции «Вода России» очистили часть берега реки Пехорки и Кореневский карьер.

Завершается очистка Птичьего карьера — собрано более 500 куб. метров отходов, со дна водоема специалисты достали 36 автомобильных шин, металлические лестницы, сантехнику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.