В Люберцах 26 апреля «Диктант Победы» напишут на 33 площадках

Городской округ Люберцы традиционно примет участие в акции «Диктант Победы», его напишут 26 апреля в 33 учебных и культурных учреждениях муниципалитета, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Одним из организаторов акции выступает «Единая Россия». Уточнить адреса проведения акции можно на официальном сайте диктантпобеды.рф. На нем можно будет узнать и о своих результатах. Начало регистрации участников на всех точках с 10:00, сам диктант начинается в 12:00», — сказал глава Люберец Владимир Волков.

Он напомнил, что Диктант Победы проводится в шестой раз. Его главной целью является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.