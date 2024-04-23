В Люберцах 24 апреля пройдет ярмарка вакансий

В среду, 24 апреля, во Дворце спорта «Триумф» пройдет ярмарка вакансий. В ней примут участие представители организаций из Люберец, Москвы, а также соседних городских округов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Также в рамках ярмарки вакансий будут проходить консультации по реализации национального проекта «Демография».

Время проведения — с 13:00 до 15:00. Мероприятие пройдет по адресу: ДС «Триумф» (Люберцы, ул. Смирновская, 4).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.