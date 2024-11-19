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В Люберцах 20 ноября состоятся консультации граждан по юридическим вопросам

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября в городском округе Люберцы проведут бесплатное консультирование граждан по юридическим вопросам, связанным с защитой прав детей и семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За консультацией может обратиться любой гражданин, в том числе дети или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекуны, попечители.

Прием граждан будет проводиться по нескольким адресам:

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 118) с 9:00 до 12:00.

Люберецкая городская прокуратура (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 267А, фойе прокуратуры) с 10:00 до 18:00 часов без предварительной записи.

окружное управление социального развития № 3 министерства социального развития Московской области (Люберцы, ул. Волковская, д. 51) с 10:00 до 13:00 часов без предварительной записи.

управление образованием г. о. Люберцы (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 209, каб.10) с 10:00 до 15:00 в каб. 1. Предварительная запись по телефону: 8 (498) 732-80-13 (доб. 260).

МУ МВД России «Люберецкое» (Люберцы, ул. Котельническая, д. 7А, каб.314) с 10:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (495) 554-50-33.

в МОЦОМД состоится прием по оказанию правовой помощи гражданам в вопросах охраны здоровья детей с 11:00 до 15:00 в конференц-зале в поликлинике № 2 (Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338/9). Телефон для справок: 8 (495) 554-83-87.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.