В Люберцах 20 апреля презентуют книгу в рамках проекта поддержки творческих людей с ОВЗ

В рамках «Библионочи» 20 апреля в Люберцах пройдет презентация II тома некоммерческой книги волшебных историй «Однажды в Новый Год…». Она издана при поддержке международного благотворительного движения «Солнечный луч», который помогает творческим людям с ОВЗ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации Люберец.

«Сборник историй «Однажды в Новый год» — рассказы от непрофессиональных авторов с ОВЗ. Иллюстрации к книге сделали профессиональные художники из России, Беларуси, Франции, Израиля, Германии. Книги не предназначены для продажи, они передаются в библиотеки и культурные центры страны и ближнего зарубежья», — сказал глава городского округа Владимир Волков.

Глава добавил, что 10 экземпляров книги будут переданы в библиотеки городского округа Люберцы.

Презентация пройдет в Центральной библиотеке им. С. Есенина в 17:00. После официальной части для гостей покажут мини-спектакль по одной из сказок.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.