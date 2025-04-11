В Люберецком техникуме имени Гагарина наградили лучших студентов

Двенадцать лучших студентов Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина посвятили в «Гагаринцы». Об этом рассказал глава городского округа Владимир Волков.

«В преддверии Дня космонавтики в Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина наградили лучших студентов и победителей VII Московских областных молодежных „Гагаринских чтений“. Заслуженные награды ребята получили из рук космонавта, Героя РФ Евгения Тарелкина; его отца — лётчика, парашютиста-испытателя, Героя РФ, начальника отдела Главного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова Игоря Тарелкина; депутата Мособлдумы Лидии Антоновой; заместителя главного инженера по новым технологиям АО „НПП ‚Звезда‘ имени Г. И. Северина“ Михаила Назарова. Желаю студентам гордо нести по жизни это почетное звание — „Гагаринец“!» — сказал Владимир Волков.

Глава также выразил благодарность директору техникума Ольге Александровне Клубничкиной и всему коллективу учреждения за сохранение исторической памяти и постоянный вклад в повышение престижа рабочих профессий.

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