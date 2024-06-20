В Люберцах провели кинопоказ для молодежи в рамках фестиваля спортивного кино

В центральной библиотеке им. С. Есенина городского округа Люберцы в рамках фестиваля спортивного кино «Единой России» и проекта «Детский спорт» партийцы показали документальный фильм «Блокадный футбол» Вагенака Балаяна. Об этом рассказал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Владимир Волков.

«Фильм «Блокадный футбол» рассказывает о ленинградских футболистах, которые с первых дней блокады встали на защиту города. Также в картине раскрыты подробности о ставшем впоследствии легендарным матче, который состоялся 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде. Игра состоялась между командой, собранной из оставшихся в городе игроков ленинградских клубов «Зенит» и «Спартак», и командой «Динамо», — рассказал Владимир Волков.

Депутат окружного Совета, муниципальный куратор партийного проекта «Детский спорт» Владимир Сурков добавил, что этим показом завершился месяц демонстрации документальных фильмов.

«В четверг, 20 июня, заканчивается месяц кинопоказов «Единой России», которые были приурочены к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках данного фестиваля на территории Люберец активисты «Единой России» в течение месяца показывали фильмы, посвящённые спортсменам, которые не сдались даже в дни страшной блокады», — отметил Владимир Волков.

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