В лицее № 4 Красногорска открыли «Парту Героя»

Депутат местного Совета депутатов Артур Бадретдинов совместно со сторонниками партии «Единая Россия» и родителями погибшего бойца открыли Парту героев в лицее № 4. Торжественное открытие начали с гимна Российской Федерации, после чего ведущие представили учащимся и гостям парту и рассказали о Дмитрии Благове, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Дмитрий родился в городе Красногорске 27 марта 1996 года.

С 1 по 4 класс учился в МБОУ лицей № 4. После окончания начальной школы поступил в Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя, после чего получил высшее образование юриста в МГУТУ им. К. Г. Разумовского. Закончив учебу в университете, был призван в Вооруженные Силы РФ на срочную службу в Государственном Разведывательном Управлении (ГРУ).

6 октября 2022 года Дмитрия мобилизовали в зону специальной военной операции. После мобилизации был отправлен в Луганскую Народную Республику. 20 мая 2023 года при обстреле артиллерией противника, снаряд попал в блиндаж. Дмитрий, вытаскивая боевых товарищей из блиндажа, получил смертельное ранение и героически погиб, за что был награжден орденом Мужества посмертно.

Образовательный проект партии «Единая Россия» «Парта Героя» в общеобразовательных организациях Красногорска реализуется в рамках Федерального партийного проекта «Новая школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с женами военнослужащих отметил, что задача правительства региона — позаботиться о семьях военнослужащих.

«Ваши мужья сегодня делают такое дело, которое очень важно для страны. А наша задача — позаботиться о том, чтобы у вас не было лишних проблем, и оказать всестороннюю поддержку», — сказал губернатор.