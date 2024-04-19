В лицее № 4 Красногорска открыли «Парту Героя»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Депутат местного Совета депутатов Артур Бадретдинов совместно со сторонниками партии «Единая Россия» и родителями погибшего бойца открыли Парту героев в лицее № 4. Торжественное открытие начали с гимна Российской Федерации, после чего ведущие представили учащимся и гостям парту и рассказали о Дмитрии Благове, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Дмитрий родился в городе Красногорске 27 марта 1996 года.
С 1 по 4 класс учился в МБОУ лицей № 4. После окончания начальной школы поступил в Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя, после чего получил высшее образование юриста в МГУТУ им. К. Г. Разумовского. Закончив учебу в университете, был призван в Вооруженные Силы РФ на срочную службу в Государственном Разведывательном Управлении (ГРУ).
6 октября 2022 года Дмитрия мобилизовали в зону специальной военной операции. После мобилизации был отправлен в Луганскую Народную Республику. 20 мая 2023 года при обстреле артиллерией противника, снаряд попал в блиндаж. Дмитрий, вытаскивая боевых товарищей из блиндажа, получил смертельное ранение и героически погиб, за что был награжден орденом Мужества посмертно.
Образовательный проект партии «Единая Россия» «Парта Героя» в общеобразовательных организациях Красногорска реализуется в рамках Федерального партийного проекта «Новая школа».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с женами военнослужащих отметил, что задача правительства региона — позаботиться о семьях военнослужащих.
«Ваши мужья сегодня делают такое дело, которое очень важно для страны. А наша задача — позаботиться о том, чтобы у вас не было лишних проблем, и оказать всестороннюю поддержку», — сказал губернатор.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск