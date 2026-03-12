В лицее № 5 Подольска прошла лекция по профилактике терроризма для девятиклассников

Учащимся лицея № 5 провели лекцию о профилактике терроризма и экстремизма. Встреча прошла в формате открытого разговора. С ребятами пообщался Михаил Исаков — специалист по работе с молодежью из центра «Территория будущего».

Школьникам показали видео на тему профилактики экстремизма и терроризма. В ролике рассказали о крупных терактах прошлых лет и объяснили, как правильно вести себя, если объявили тревогу.

Михаил Исаков подробно разъяснил подросткам меры ответственности за проявления экстремизма и терроризма, предусмотренные законодательством РФ.

Особое внимание лектор уделил правилам безопасности: он предупредил об опасности общения с подозрительными лицами, напомнил номера телефонов экстренных служб, по которым можно сообщить об угрозе или противоправных действиях.

Кроме того, специалист призвал школьников серьезно задуматься о возможных последствиях перед участием в каких-либо массовых или сомнительных мероприятиях.

Профилактическая беседа вызвала живой интерес у аудитории.

