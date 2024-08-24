В лицее № 1 Солнечногорске заканчивают капитальный ремонт

Лицея № 1 им. А. Блока в Солнечногорске Московской области откроется после капремонта к новому учебному году, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общая готовность образовательного учреждения составляет более 90%. Подрядчики работают в три смены. На объекте задействовано около 80 человек.

«Работы по ремонту школ выходят на финишную прямую.Школа будет сдана в срок. Сейчас на первом этаже завершается чистовая отделка, санузлы полностью смонтированы. В здании ведется расстановка мебели. Активно ведется и благоустройство прилегающей территории, — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новый учебный год для 900 учеников начнется уже в полностью обновленном лицее. Образовательное учреждение построено в 1964 году, в 1971-м у здания был установлен первый в мире под открытым небом памятник поэту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.

