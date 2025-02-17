В лицее Бронниц торжественно открыли Парту Героя Сергея Чуканова

Ранее в лицее города Бронницы состоялось торжественное открытие Парты Героя, посвященной выпускнику учебного учреждения Чуканову Сергею Владимировичу (21.09.1988—27.07.2024 г.), сообщает пресс-служба администрации округа.

25 сентября 2022 года Сергея мобилизовали. Молодой человек занял воинскую должность — водитель. Затем в звании младшего сержанта назначили стрелком — помощником гранатометчика мотострелкового отделения, мотострелкового взвода, мотострелковой роты, мотострелкового батальона в/ч — п/п 95371. В зоне боевых действий Сергей отличился и получил грамоту, а также положительную характеристику от командира.

27 июля 2024 года погиб при исполнении служебных обязанностей в результате огневого воздействия на территории Украины, Харьковской области, в населенном пункте Глубокое. Бронничанин был награжден Орденом Мужества посмертно.

На мероприятии присутствовали жена Сергея — Ольга, дочери Анастасия и Александра, сестры Мария Николаевна и Татьяна Николаевна; представители городской администрации и депутатского корпуса, заместитель председателя общероссийской общественной организации «Офицеры России» Синицкий А. Н. ; заместитель председателя Совета ветеранов Кислинкой Б. Н. ; заместитель председателя Московского областного Совета ветеранов Корнеева Н. Н.; полковник Карнаух Д. В. 21 НИИ, участник СВО; полковник Савельев Н. Г. 21 НИИ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.