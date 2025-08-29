В Липецке прошла конференция «Цифровая трансформация муниципалитета»

На мероприятии участвовали главы муниципальных образований, члены Федеральной проектной команды «Цифровизация муниципального управления» и руководители IT-служб. В ходе заседания были обсуждены вопросы соответствия национальных стратегий местным потребностям, преодоление пробелов между законодательством и практической цифровизацией, роль медиа в социальном развитии, цифровую трансформацию социальной сферы и концепцию Иннополиса как модели города будущего с интегрированными цифровыми технологиями.

«Флагманский проект ВАРМСУ „Муниципальный диалог“, запущенный первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко — площадка доверительного диалога всех уровней власти. Проект нашел отклик не только на местах, но и на федеральном уровне: мы создаем экспертное сообщество для работы в регионах и масштабирования лучших практик, обмена опытом», — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Проект должен повысить эффективность местного самоуправления за счет формирования пространства инициативы и доверительного диалога всех уровней власти. На стратегических сессиях проводится анализ инициатив от муниципалитетов по совершенствованию механизмов управления. Тем временем, федеральные проектные команды, главы муниципалитетов, федеральные эксперты начнут разработку решений для преодоления выявленных вызовов.